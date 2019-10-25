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Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

25.10.2019 22:59
Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören bina sakinleri kendi imkanları ile binayı boşaltarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına aldı. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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