Haberler » 3. Sayfa » Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haber

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

22.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:05Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
'de 4 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Yosun Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içinde duman kaplarken, bina sakinleri panikleyerek sokağa çıktı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri adeta sokağa dökülürken, vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler çalışmaların ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, binanı çatısında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:08 Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23:00 TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
22:46 Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi Arabistan'dan çıktı
22:40 Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
22:32 Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:24:53