KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi.

25.05.2020 06:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:36
Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Yangın, İnönü Mahallesi Korutürk Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre aynı sokakta oturan vatandaşlar, komşularının apartmanının çatısından dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlerden dolayı bina sakinleri sokağa indi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırdığı öğrenildi. Yangın çıkan binanın yan binasında oturan bir vatandaş, Ailemi çıkardım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Binadan apar topar çıktık. Diğer binanın çatısından başlamış. Bizim binaya da sıçramak üzere. Rüzgar olsa bizim çatıya da sıçrardı diye konuştu. KÜÇÜKÇEKMECE’DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Avrupa’da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ’da koronavirüs vakası kalmadı Haber
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haberler››Güncel››KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:25: Erzurum'da çocukların bayramlıkları Türk Kızılay'dan - Haber 06:21: Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haber 06:03: İsrail Dışişleri Bakanı: "Lübnan'la yüzleşme henüz sona ermedi" - Haber 05:17: Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı - Haber 03:29: MANİSA Bahçede içki içen komşusunu bıçakladı, kaçtı - Haber 00:49: ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu - Haber 00:36: Cem Uzan torun sahibi oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 17:10: Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi - Magazin 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler