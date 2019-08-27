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Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Pakistan uyruklu M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

27.08.2019 12:44
Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

NE OLDU?

Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.

Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (24)
HIM HIM: takım elbise giymemiştir yoksa o iyi hal uygulanırdı dilimizi de çap pat biliyorsa duygu sömürüsü yapamamıştır. yoksa bizden öyle hakim savcı çıkmaz burası koskoca TÜRKİYE
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SSS34: Valla ülkeyi her kim bu hale getirdiyse bu ülkenin en büyük düşmanı odur.Bizler kendi ülkemizde azinlik olduk.Metrobüse binin ve görün her ülkeden insan var.Ülke agora meyhanesine dönmüş.
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DADAŞ: ülke nusretin dükkanına benziyor her milletten var
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YAZAR: bunları ülkeye almayacaksınız. Ülke yol geçen hanı oldu. . . . . . . . . . . .
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ADA: az bile olmuş
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İZMİRLİ: ASIL SORGULANMASI GEREKEN, PAKİSTAN UYRUKLU İNSANLARIN ÜLKEMİZDE NE İŞİ VAR? SURİYELİ, AFRİKALI, PAKİSTANLI, FASLI, IRAKLI, AFGAN. . . . İPİNİ KOPARAN ÜLKEMİZDE HAYAT SÜRÜYOR. HAYALDİ OLDU. YAPARSA AK PARTİ YAPAR. . . . . GÜZEL YAPIYORLAR HEPİMİZİ. . . . ZEVKİNİ ÇIKARTACAZ, FERYAT ETMEK, ŞİKAYET ETMEK YOOOKKKK. . . . SEÇERKEN DÜŞÜNECEKTİK !!
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BAHAR CELİK: Peki turklerin baska ulkelerde ne isi var? Turk tecavuzcu yok mu Katil yok mu? Sorun irk degil zihniyet bunu anlayamayan senin gibi insanliktan nasibini almamis cahiller yer yuzunde var oldugu surece Bu Tür sorunlar asla cozulemeyecek ne yazikki!
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1 2
MÜFİT: Kesin kafasını çöpe atın gitsin
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BELGİN: bu suçların tek cezası İDAM dır
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AYLİN NUR: Ne yani şimdi turkıye ye pislikten i kurtardınız beleş ekmek besleyıpte çıkınca ne işe yarayacak ogeçmez beklenen seneler gecer biter adiler çıkar oçocuk o aile napsın korkuyla buyu ek oçocuk sonu pısıkolojısı bozuk intihar bu serefsız mahlukat ekmek elden su golden nerde beleş oraya yerleş yat uyu yat buyu turkıye İn ekmegı çok pislik beslemeye
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