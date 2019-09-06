Küçükçekmece'de 75 yaşındaki kadının öldüğü trafik kazası kamerada

* Küçükçekmece'de 3 ay önce 75 yaşındaki Rabiye Gökçay'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

*Trafik kazası sanık Hatem Atabey'in kullandığı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber: Serpil KIRKESER/Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece'de 3 ay önce 75 yaşındaki Rabiye Gökçay'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Olay günü sol şeride geçmeden aynalardan arkayı kontrol ettiğini ve hiçbir aracın olmadığını belirten tutuklu sanık Hatem Atabey "Bu nedenle direksiyonu kırarak sol şeride girdiğim esnada gelen araç benim aracıma çarparak sonrasında 100 metre ilerideki araçlara çarparak durdu. Benim suç kastım yoktur. Perişan oldum. Çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu kaldığı süreyi nazara alarak sanık Hatem Atabey'in tahliyesine karar verdi. Rabiye Gökçay'ın Avukat oğlu Pekay Salmanoğlu tahliye kararına itiraz edeceğini belirtirken, meydana gelen trafik kazası sanık Hatem Atabey'in kullandığı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Mayıs 2019 tarihinde Küçükçekmecede meydana gelen olay şöyle oldu: Olay tarihinde yanında kız kardeşi İrem Gökçay (19) ve babaannesi Rabiye Gökçay'ın (75) bulunurken Kürşan Gökçay'ın (20) kullandığı otomobil seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Hatem Atabey'in (50) kullandığı servis minibüsü ile dikkatsizlik ve terbirsizlik sonucu çarpıştı. Kürşan Gökçay'ın kullandığı otomobil savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka araçlara çaptı. Olayda Rabiye Gökçay hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Kürşan Gökçay ile kız kardeşi İrem Gökçay 'basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde' yaralandı. Bilirkişi, Hatem Atabey'in asli kusurlu olduğunu, Kürşan Gökçay'ın da tali kusurlu olduğunu belirtti. Hazırlanan iddianamede müşteki -şüpheli Kürşan Gökçay'ın "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheli Hatem Atabey'in de "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Hatem Atabey ve müşteki -sanık Kürşan Gökçay ile ile taraf avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Rabiye Gökçay'ın oğlu avukat Pekay Salmanoğlu da duruşmada müşteki olarak yer aldı.

"AYNALARI KONTROL ETMİŞTİM"

Savunmasını yapan sanık Hatem Atabey, "Müşteki tarafına baş sağlığı dilemek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm. Ben servis şoförlüğü yaparım. Olay günü servisimdeki yolcuları güzergahına bırakarak gidiyordum. Olay yerine geldiğimde 100 metre uzaklıkta ışıkları gördüm ve hızımı düşürmeye başladım. Kaza anında aracımda sedece bir personel kalmıştı. Kavşağa yaklaşırken sol şeride geçerek biraz daha hızlanmak istedim. Bu sırada sol şeride geçmeden aynalardan arkayı kontrol arkayı kontrol ettim. Fakat hiçbir araç yoktu bu nedenle direksiyonu kırarak sol şeride girdiğim esnada gelen araç benim aracıma çarparak, sonrasında 100 metre ilerideki araçlara çarparak durdu. Ben bu aracın geldiğini hiç görmedim. Dışarı çıktım bir süre oturup düşündüm. İnsanlar toplanmaya başladılar. Diğer aracın yanına gittim. Yaşlı bir kadın oturuyordu. 'Nine nasılsın?' diye sordum. 'Yanındakilere ambulans çağırdınız mı?' dedim. 'Ambulans çağırdık' dediler. Bu sırada polisler de geldiler. Benim suç kastım yoktur. Perişan oldum. Çok üzgünüm tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"SİNYALDE VERMEDEN BENİM KULLANDIĞIM ARACIN ÜZERİNE DOĞRU GELDİ"

Müşteki-sanık Kürşan Gökçay da şunları söyledi: Sanık Hatem Atabey'den şikayetçiyim. Gece saat 02.40 civarında babaannem, kardeşim ve ben evden çıktım. Babaannem Rabiye Gökçay sağ ön koltukta, ben şoför koltuğunda kız kardeşim İrem Gökçay'da arka koltukta oturuyordu. Olay yerinde Hatem Atabey'in kullandığı servis aracını 100-150 metreden gördüm. Ben sol şeritteydim. Benim aracıma yeşil ışık yanıyordu. Hızımı arttırarak oradan geçmek istedim. Yola devam ederken hızım ortalama 70-80 km civarındaydı. Öndeki diğer sanığın kullandığı aracı gördüüğümde en sağ şeritte gidiyordu. Benim kendisini geçtiğim esnada en sağ şeritten sol şeride doğru manevra yapıp sinyalde vermeden benim kullandığım aracın üzerine doğru geldi. Ben geçmeye çalışırken benim aracımın sağ arka tekerine vurdu. Kaza bu şekilde meydana geldi. Aracıma çarptıktan sonra aracım savruldu. Direksiyon hakimiyetimi kaybettiğim için orada park halinde bulunan araca çarptım. Beraatimi talep ederim. "

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Hatem Atabey'in tutuklu kaldığı süreyi nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık ve müşteki -sanığın kusur durumların tespiti ile ilgili olarak dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek rapor düzenlenmesinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan meydana gelen trafik kazası da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hatem Atabey sol şeride geçtiği esnada arkasından gelen otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Kürşan Gökçay'ın kullandığı otomobil başka araçlara çarparak duruyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından avukat olan aynı zamanda kazada hayatını kaybeden Rabiye Gökçay'ın oğlu Pekay Salmanoğlu da açıklama yaptı. Avukat Salmanoğlu "Tahliye kararı yerinde bir karar değildi. Olay olası kasıtla işlenmiş bir olaydır. Ancak bütün uğraşlarımıza rağmen mahkeme bizim iddialarımızı bizim delillerimizi değerlendirmeden hatta hiçbir şekilde bakmadan direkt tahliye kararı verdi. Bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz" dedi. Salmanoğlu, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, sanığın kullandığı araca ait kamera görüntülerine dikkat çekerek olayın bir olası kast olduğunu, sanığın taksir boyutunu aştığını belirtti. Salmanoğlu davanın müştekisi olan yeğenleri İrem Gökçay ve Kürşan Gökçay'ın biri bir yaşında diğeri 6 aylıkken anne ve babalarını kaybettiğin, kendilerini büyüten Rabiye Gökçay'ın da yanlarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu acıyı ne yazık ki 20 sene sonra tekrar yaşadılar. Bu talihsiz olay onları yeniden annesiz ve babasız bıraktı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Müşteki Salmanoğlu'nun konuşması

-Kaza anı (kamera görüntüsü)

-Ölen Rabiye Gökçay'ın fotoğrafı

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar

