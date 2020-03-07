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Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

07.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:49
'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde yaşayan bir aile, yakınlarını akşam yemeğinde misafir etti.
Yemeğin ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan aile fertleri, sağlık ekiplerince Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 9 kişinin, yemeğe yanlışlıkla katıldığı değerlendirilen böcek ilacından zehirlendiği belirtildi.
Polis ekipleri, ailenin yaşadığı binada inceleme yaptı.
Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel

Kaynak: AA


8.03.2020 00:26:26