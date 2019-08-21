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Küçükçekmece'de aracın çarptığı yaya öldü

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

21.08.2019 16:12 Küçükçekmece'de aracın çarptığı yaya öldü
Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde ilerleyen Suat Ü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejat D'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Nejat D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nejat D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel

Kaynak: AA

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