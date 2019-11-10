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Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

10.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:34Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokağa gelen 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre binaları kontrol etti. Ardından biri bina kapısındaki ayakkabıları gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli kapüşonuyla yüzünü gizleyerek, bahçe kapısından içeri girdi. Ayakkabıları giysisinin içerisine gizleyen çocuk daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.



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Kaynak: DHA

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