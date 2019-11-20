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Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Enver Uzan'dan (48) alamayan yakınları, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokağı'ndaki evine gitti.
Zile basılmasına rağmen kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Polis, çilingirin kapıyı açması üzerine girdiği evde Enver Uzan'ı ölü buldu.
Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen Uzan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın baba Enver Uzan ve oğlu Evren Uzan (27) arasındaki ailevi sorunlar yüzünden çıktığı, cinayetin Evren Uzan tarafından iki el ateş edilerek işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüphelinin olayda kullandığı silahla yakalandığı bildirilerek, şüphelinin "uyuşturucu kullanmak" suçundan 3 kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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