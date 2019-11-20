KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Küçükçekmece 'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babası Enver U. (57) ile aralarında sorunların olduğu iddia edilen oğlu Evren U. arasında tartışma çıktı. Evren U. babasını silahla vurdu. Şüpheli daha sonra evden uzaklaştı. Enver U.'dan haber alamayan aile yakınları sabah saatlerinde Deve Kuşu Sokak'ta bulunan eve gelerek zile bastı. Zil seslerine karşılık alamayan aile yakınları Enver U.'nun hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler Enver U.'nun kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurşunlandığını belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İncele ekiplerinin çalışmasının ardından Enver U.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis , başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Evren U.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Evren U.'nun emniyetteki sorgusunda uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu ortaya çıktı. Evren U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Gözaltına alınan şüphelinin karakola getirilmesi

-Evden detay

-Aile yakınlarından detay

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve Detaylar

- Tiftikçi