Haberler » Güncel » Küçükçekmece'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı - Haber

Küçükçekmece'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı

, Küçükçekmece'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı.

20.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:45
, 'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babası Enver U. (57) ile aralarında sorunların olduğu iddia edilen oğlu U. arasında tartışma çıktı. Evren U. babasını silahla vurdu. Şüpheli daha sonra evden uzaklaştı. Enver U.'dan alamayan aile yakınları sabah saatlerinde Deve Kuşu Sokak'ta bulunan eve gelerek zile bastı. Zil seslerine karşılık alamayan aile yakınları Enver U.'nun hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler Enver U.'nun kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurşunlandığını belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İncele ekiplerinin çalışmasının ardından Enver U.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
, başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Evren U.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Evren U.'nun emniyetteki sorgusunda uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu ortaya çıktı. Evren U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Küçükçekmece'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Küçükçekmece, Polis, Evren, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:14 Köpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktı
20:13 AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
20:12 DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:11 Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
20:10 Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
19:27 Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı
19:02 Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği
18:59 Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor
18:22 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı
20.11.2019 20:16:07