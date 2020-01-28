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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

28.01.2020 04:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:42
'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Penguen, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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