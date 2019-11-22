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Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

22.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:46Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı
KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın çatısı tamamen yandı.

Yangın, saat 20.30 sularında , İnönü Mahallesi Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Bina sakinleri, yangını fark edince panikle dışarı koştu. verilmesi üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışmalarını sokağa dökülen vatandaşlar izlerken, bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarını pencere ve balkonlarından takip etti. Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.


- İstanbul

İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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