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Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Küçükçekmece'de bulunan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

07.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:47 Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Küçükçekmece'de bulunan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın yarım saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınırken, o anlar havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Yeni Cami Sokak içerisinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak, yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Bu sırada sokak duman altında kalırken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonunda söndürülen yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan yangın drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Yeni Cami, Yeşilova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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