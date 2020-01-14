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Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Küçükçekmece'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:21Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı
'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Orçun Y, Atakent Mahallesi Balıkçı Çıkmazı Sokak'taki evine misafir ettiği arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Orçun Y'yi silahla yaralayan arkadaşı, kaçtı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orçun Y'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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