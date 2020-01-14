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Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Küçükçekmece'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

14.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:42
'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Orçun Y, Atakent Mahallesi Balıkçı Çıkmazı Sokak'taki evine misafir ettiği arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Orçun Y'yi silahla yaralayan arkadaşı, kaçtı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orçun Y'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA


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