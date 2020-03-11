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Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı

Küçükçekmece'de, polis aracına ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.

11.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:30
Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı
Küçükçekmece 'de, polis aracına ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gelen bir ihbar üzerine Kanarya Mahallesi'nde belirtilen adrese gitti.
Burada polis aracına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda bir polis memuru hafif yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Küçükçekmece, Polis, Güncel

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