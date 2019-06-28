28.06.2019 17:25
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Küçükçekmece'de çatı yangını

Küçükçekmece

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 5'inci katın balkonunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiyenin müdalesiyle söndürüldü.
İnönü Mahallesi, Hürriyet Sokakta bulunan 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkonda çıkan kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, balkon ve çatıda hasar oluştu.


- Bezgin
Kaynak: DHA
İtfaiye , Hürriyet , İnönü mahallesi , Güncel

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