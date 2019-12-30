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Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda Emre Taşin'in (21) öldürülmesi, yanındaki arkadaşının da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

30.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:48
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda Emre Taşin'in (21) öldürülmesi, yanındaki arkadaşının da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, Başakşehir'de Aytaç B'yi, Küçükçekmece'de ise Fuat C'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydı olduğu bildirildi.
Şüpheli Aytaç B. ile Taşin'in aynı mahalleden arkadaş oldukları ve aralarında alacak meselesi bulunduğu, cinayeti bu sebepten işlediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aytaç B. tutuklanırken Fuat C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde cinayetten sonra şüpheli Aytaç B'nin kendisini bekleyen Fuat C'nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldığı anlar görülüyor.
Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı

Güncel

Kaynak: AA


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