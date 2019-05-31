Küçükçekmece'de çocuğa istismar olayının şüphelisine 37 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: İHA

Küçükçekmece'de bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede 37 yıla kadar hapsi istendi.Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan 2019 günü 5 yaşındaki M.E. isimli çocuğun tanımadığı biri tarafından bir binanın arkasına götürülerek cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Olaya ilişkin şüphelinin alınan ifadesinde suçlamayı kabul ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Pakistan uyruklu Mohammed V.'nin M.E'ye karşı cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla hürriyetinden alıkoyduğu aktarıldı. İddianamede şüphelinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL