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Küçükçekmece'de dehşet: Karısını başka bir adamla bastı, "kapıyı kilitledim, onlar intihar etti"...

- Küçükçekmece'de dehşet: Karısını başka bir adamla bastı, "kapıyı kilitledim, onlar intihar etti" dedi Kadın ve adam 5'inci kattan düşerek hayatlarını kaybetti: Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor Koca ilk ifadesinde karısının ve adamın kendilerini attığını söylediİSTANBUL...

25.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:29
- 'de dehşet: Karısını başka bir adamla bastı, "kapıyı kilitledim, onlar intihar etti" dedi
Kadın ve adam 5'inci kattan düşerek hayatlarını kaybetti: Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor
Koca ilk ifadesinde karısının ve adamın kendilerini attığını söyledi
İSTANBUL - Küçükçekmece'de eve gelen koca iddiaya göre karısını bir adamla bastı. Dolapta saklanır halde yakaladığı adamı öldüresiye döven koca ikisini de bir odaya kilitleyerek akrabalarını çağırdı. Ardından kadın ve adam 5'inci kattan düşerek hayatlarını kaybetti. Koca polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, karısının ve adamın kendilerini attığını söyledi. Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.
Feci olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde bir binanın 5'inci katında yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin K. eve geldiğinde karısı Zeynep K.'nin hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra evde Aykut D.'nin montunu gören Hüseyin K., evin içinde adamı aramaya başladı. Aykut D.'yi dolapta saklanır halde bulan Hüseyin K., adamı öldüresiye dövdü. Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitleyen Hüseyin K. akrabalarını arayarak durumu anlattı. Bu sırada odada kilitli olan Zeynep K. ve Aykut D., binanın 5'inci kattan düştü. Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybederken Aykut D. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut D.'yi hastaneye kaldırdı. Aykut D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde ve bina çevresinde incelemelerde bulundu. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay hakkında soruşturma başlatan ekipler olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.
Karısının ve adamın kendilerini attığını söyledi
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Hüseyin K.'nin ifadesini aldı. Hüseyin K. polis ekiplerine verdiği ifadede, Aykut D.'nin montunu gördüğünü, Aykut D. boğuştuğunu daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına verdiğini söyledi. Hüseyin K. ifadesinin devamında, dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında Zeynep K. ve Aykut D.'nin balkonda saklandıklarını, ardından şahısların atladıklarını ifade etti.
Küçükçekmece'de dehşet: Karısını başka bir adamla bastı,

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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