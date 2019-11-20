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Küçükçekmece'de evinde ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde evinde göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısının oğlu olduğu tespit edildi.

20.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:03Küçükçekmece'de evinde ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı
'de sabah saatlerinde evinde göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısının oğlu olduğu tespit edildi. Babasını öldüren şüpheli ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak'taki 3 katlı bir binanın 1. katında oturan 57 yaşındaki Enver Uzan'dan alamayan ailesi polis haber vermiş, çilingir yardımıyla eve giren ekipler ise göğsünden vurularak öldürülen şahsın cesediyle karşılaşmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki adet boş kovan bulmuş ve katili yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemelerin sonucunda Enver Uzan'ın katil zanlısının 27 yaşındaki oğlu Evren Uzan olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda babasını öldüren Evren Uzan olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yakalanan şahsın yapılan sorgusunda ise 3 adet uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu tespit edildi. Babasını öldüren şahsın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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