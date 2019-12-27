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Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2)

ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ KONUŞTU: 10 DAKİKALIK SOYGUNSoner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, işyerindeki saat hırsızlığıyla ilgili şirket genel müdürü Ahmet...

27.12.2019 07:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:57 Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2)

ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ KONUŞTU: 10 DAKİKALIK SOYGUN

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, işyerindeki saat hırsızlığıyla ilgili şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, açıklamalarda bulundu. "Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar" diyen Nalçacı, şöyle konuştu:

"Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Soygunun meydana geldiği yer

Polisin olay yeri çalışması

Vitrinden görüntüler

İş yeri sahibi ile röp.

Genel ve detaylar 

EK:

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İş yerine ait güvenlik kamera görüntüsü

Hırsızların içeri girmesi 

Vitrinden çaldıkları saatler

Hırsızların mağazadan çıkışları

Genel ve detaylar



DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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