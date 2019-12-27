Küçükçekmece'de hırsızlar saat dükkanını soydular

İstanbul Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdikten sonra da vitrindeki saatleri kasalara doldurarak kaçtı. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olay, Mehmet Akif mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki saat satışı yapan bir iş yerine plakası belirlenemeyen bir araçla maskeli 6 kişi geldi. Şüphelilerden ikisi önce güvenlik görevlisine silah doğrultarak etkisiz hale getirdi sonra da diğer şüpheliler iş yerinin kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler dünyaca ünlü markalarının saatlerinin içerisinde olduğu 6 vitrindeki ürünleri kasalara doldurdu. Hırsızlar geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması üzerine güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik görevlisinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, şüphelilerin kaçtığı güzergahta çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin girdiği mağazada da detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Saat hırsızlığıyla ilgili şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, açıklamalarda bulundu. Nalçacı,"Sabaha karşı 04.00 sıralarında iki, üç tanesi gece bekçimize ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır."

SOYGUN ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Mağazada soygun anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, plakası alınamayan siyah bir otomobil ile işyerinin önüne gelen 6 şüpheli araçtan iniyor. 2 şüpheli önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirken, diğer hırsızlar mağazanın kapısında bulunan kilitleri kırıyor. Görüntülerin devamında ise içeriye giren hırsızlar, vitrinlerdeki saatleri plastik kasalara dolduruyor. Bir süre içeride saatleri toplayan hırsızlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçıyor.