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Küçükçekmece'de hırsızlık zanlıları yakalandı

Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

09.10.2019 14:34Küçükçekmece'de hırsızlık zanlıları yakalandı
Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de İnönü Mahallesi'nde şüphelendiği bir araca dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta bulunan Tansu G, Sadife T. ve yaşı küçük şüpheli T.G. gözaltına alındı.
Şüpheli Tansu G'nin üzerinden Serdal S. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirildi. Tansu G'nin ve T.G'nin Küçükçekmece'de meydana gelen 2 ayrı tırnakçılık ve yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edildi.
Tansu G'nin 8 ayrı hırsızlık suçundan hakkında aranmasının bulunduğu, emniyette 8 dolandırıcılık, 4 yankesicilik, güveni kötüye kullanmadan suç kaydının bulunduğu ve 17 suçtan faili firar olduğu belirlendi. Sadife T'nin ise 2 hırsızlık ve 2 dolandırıcılık suçunun faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli Tansu G'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve görevli memurun uyarıları ve ikazlarına uymamaktan 2 bin 361 lira para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tansu G. tutuklanırken yaşı küçük T.G. adli kontrol şartıyla Sadife T. ise serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları anlar görülüyor.

İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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