20.06.2019 10:32
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Küçükçekmece'de Hüseyin Turan ile türkü dolu gece

Küçükçekmece

Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevziçakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevziçakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Doğu veGüney DoğuAnadolu bölgesinin yöre ve kültürünün temsil edildiği gecede sahne alan halk müziğinin sevilen sesiHüseyin Turan, sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Turan, söylediği şarkı ve türkülerle geceye damga vurdu.

Vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Bölgenin mahalli sanatçıları Siyahal ve Burhan Yıldırım'ın da sahne aldığı programda, katılımcılar şarkı ve türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. Halaylar ve oyun havalarıyla renklenen festivalin tadını doyasıya çıkaran Küçükçekmeceliler, duydukları memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel lezzetleri tanıtan yöresel lezzet stantları da katılımcılardan büyük ilgi gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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