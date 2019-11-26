Haberler » Güncel » Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı - Haber

Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı.

26.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:23Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı
KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı. Vücuduna saplanan demirle hastane kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00'da Sefaköy, Malazgirt Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatın kiriş kolonlarına kalıp bağlamaya çalışan Kaya Kaynak (42) isimli işçi üzerine bastığı tahta parçasının kaymasıyla 3 metre aşağı düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demiri işçinin sırtından girip, göğsünden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden saplandığı demiri keserek çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudundaki demirle birlikte sedyeye alınan Kaynak ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Küçükçekmece, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: "Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim"
15:39 Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralı
15:39 Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
15:34 Anadolu Üniversitesinde Öğretmenler Günü kutlaması
15:34 Marmaris'te yağış ve fırtınanın izleri siliniyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:40:41