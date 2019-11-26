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Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı.

26.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:20Küçükçekmece'de inşaatta düşen işçiye demir saplandı
KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı. Vücuduna saplanan demirle hastane kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00'da Sefaköy, Malazgirt Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatın kiriş kolonlarına kalıp bağlamaya çalışan Kaya Kaynak (42) isimli işçi üzerine bastığı tahta parçasının kaymasıyla 3 metre aşağı düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demiri işçinin sırtından girip, göğsünden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden saplandığı demiri keserek çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudundaki demirle birlikte sedyeye alınan Kaynak ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Küçükçekmece, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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