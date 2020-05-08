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KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞYERİNDE KUMAR OYNAYAN 19 KİŞİYE 46 BİN TL PARA CEZASI

KÜÇÜKÇEKMECE'de polisin yaptığı koronavirüs denetimleri kapsamında, kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan bir işyerindeki 19 kişiye toplam 46 bin 635 bin TL idari para cezası kesildi.

08.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:38
KÜÇÜKÇEKMECE'de polisin yaptığı koronavirüs denetimleri kapsamında, kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan bir işyerindeki 19 kişiye toplam 46 bin 635 bin TL idari para cezası kesildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında, dün saat 23.50 sıralarında Beşyol Mahallesi Akasya Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin açık olduğu tespit edildi. İşyerinde yapılan kontrolde içeride 19 kişinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde pulların olduğu görüldü. İş yeri sahibi dahil olmak üzere 19 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 23 bin 275 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca da 23 bin 360 TL olmak üzere toplam 46 bin 635 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca yapılan aramada Mehmet K'nin (22) üstünden bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 64 adet fişek ele geçirildi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işyeri sahibi iki kişiye ve üzerinde silah bulunan Mehmet K. "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldılar. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE İŞYERİNDE KUMAR OYNAYAN 19 KİŞİYE 46 BİN TL PARA CEZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Güncel, Haber

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