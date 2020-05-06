Haber, Son Dakika, Haberler

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU 1 GÖZALTI

KÜÇÜKÇEKMECE 'de polis tarafından bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü ele geçirildi.

06.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:09
KÜÇÜKÇEKMECE 'de polis tarafından bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarımburgaz Mahallesi 4. İnönü Caddesi üzerinde bulunan kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
YAKLAŞIK 1,5 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
Depoda yapılan aramada, piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü, 200 adet nargile etiketi, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektronik paketleme makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesini, 1 adet metal ocağın yanı sıra, 5 adet tüp, 40 litre gliserin, 21 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 1 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. KÜÇÜKÇEKMECE’DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU 1 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haberler
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Haberler››Güncel››KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU 1 GÖZALTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: Zeytinburnu'nda elektronik malzeme fabrikasında yangın - Haber 18:50: DÜZCE Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor - Haber 18:50: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haber 18:50: İran'da "ayrılıkçı terör gruplarına" operasyonda 16 kişi gözaltına alındı - Haber 18:49: Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor - Haber 18:38: İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni - Haber 18:09: Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber