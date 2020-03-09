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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLAYAN ADAM KAMERADA

(Tür: İstanbul)

09.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:55
(Tür: İstanbul ) KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLAYAN ADAM KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
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