Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği öne sürülen kişi konuştu

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitede kedileri zehirlediği iddia edilen Aytuğ Koyuncu kendini savundu. Koyuncu, "Çamaşır suyu, yağ sökücü, pas sökücü içeren bir karışımı apartmanın girişindeki alanı temizlemeye çalıştım. Orada zaten mama yoktu, mama kalıntısı vardı" dedi.

"ÇOK HASSAS BİRİSİYİM"

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer alan iş insanı Aytuğ Koyuncu yaşanan olaylarla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Kedi fobisinin olduğunu ve yoğun bir temizlik tutkusu olduğunu ifade eden Aytuğ Koyuncu apartman önlerine kedi maması dışında yemek artıklarının da döküldüğünü söyledi. Aylardır bu sorunla uğraştığını ifade eden Koyuncu, "Bu atfedilen suçlarla hiçbir ilgim yok. Sadece temizlik tutkum var ve etrafta çok fazla kedilere konulan yemek artığı var. Bu olayların başlangıcı çok öncesine dayanıyor. Şubat ayında sosyal medyaya verilen bir görüntü ile çıkarılan linç kampanyası sonrası üzerime gelmeye başladılar. Görüntülerde şiddet ya da hayvana eziyet falan yok. Ben sadece koku hassasiyeti olan, yediğiyle içtiğiyle çok hassas birisiyim. Bu kadar kedi popülasyonunun artması, bununla beraber yemek artıklarının artması benim kusmama, hasta olmama sebep oluyor. Aylardır bununla uğraşıyorum. Eve girdikten sonra en az 15 dakika rahatlamaya çalışıyorum. Bunu defalarca söyledik. Olayların geçmişi 2 yıl öncesine denk geliyor. Kafede yemek yerken yanıma gelen kediyi itmemle başladı. İddialar arasında o kadar saçma sapan şeyler var ki. Satanist, çocuk tacizcisi, hayvan düşmanı, kadın düşmanı. Benim sabıkam yok" dedi.

"İNSAN HAKLARIYLA KİMSE İLGİLENMİYOR"

12 yıldır site sakini olan Aytuğ Koyuncu, cep telefonuyla çekilen görüntüler hakkında da açıklama yaptı. Temizlik maddesi içeren karışımı mama üzerine dökmediğini savunan Koyuncu, "Çamaşır suyu, yağ sökücü, pas sökücü içeren bir karışımı apartmanın girişindeki alanı temizlemeye çalıştım. Orada zaten mama yoktu, mama kalıntısı vardı. O kahverengi şeyler sonrasında çok pislik bırakıyor ve ben her gün bunu görmek zorundayım. Bununla ilgili oldukça yoğun hassasiyetim var, bir kedi fobisi diyebiliriz. Temiz şekilde de yaşayabiliriz bu da mümkün. Bunu bu insanlara anlatmaya çalıştık maalesef dinlemiyorlar. Hayvan hakları adı altında bir çalışma var ama insan haklarıyla kimle ilgilenmiyor. Ben orada 12 senedir oturan birisiyim. Zehirli köfte konusu tam bir canilik, saçmalık. Bunun hapis cezası var" diye konuştu.

Koyuncu ayrıca yaşanan bu olayların nedeninin site arazisinde yapılan yolsuzlukları gün yüzüne çıkardığı için olduğunu belirtti. Site alanında çok sayıda yolsuzluğu ilgili makamlara belirttiğini söyleyen Koyuncu şöyle konuştu:

"Burası çok büyük bir bölge ve çok fazla usulsüzlük var. Ben bunların üzerine gidiyorum. Usulsüzlüklerin bazıları gerçekten çok ciddi. Afet toplanma alanlarına ulaşımı engelleyici yollar var, yapılaşmalar var. Bunlar planda yer almıyor. Ben bunları yetkili yerlere bildiriyorum. Kaçak kafelerin kapatılmasıyla ilgili uğraşıyorum. Bir tanesini kapattırdık. Orayı işleten kişi benim aleyhimde kampanya yapanlardan bir tanesi. Bir tanesi kapandı, yedi tanesi yolda. Bu insanların tekerine çomak sokunca daha fazla karşı kampanya yapıyorlar. Burada yapılan araştırmalarda hiçbir şekilde kedi ölüsü bulunmadı."

İş insanı Aytuğ Koyuncu haber bültenlerinde yer alan görüntülerin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını da sözlerine ekledi.

"ÖNCELİĞİMİZ HİJYENİ SAĞLAMAK"

Sitenin 5. Bölge Temsilciler Kurulu Başkanı Tuğrul Kocaimamoğlu da gündeme gelen olay hakkında konuştu. Yönetim olarak site arazisi içinde kedi evi yaptıklarını ve hayvanların burada beslenmesi konusunda bilgilendirilmeler yapıldığını ifade eden Kocaimamoğlu, "Sokak hayvanlarının doğru beslenmesi ve doğru bakıma alınması adı altında kendi bölgemiz içinde kesi evi tahsis ettik. Komşularımızı da bu yönde bilinçlendirdik. Bizim yönetim olarak öncelikli görevimiz, yaşayanlarımızın hijyen koşullarını, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Hayvanseverlerin hayvan sevgisini anlıyoruz, yönetim olarak hayvanseverlerin karşısında değiliz tam tersi ortak hareket ediyoruz. Buradaki olay tamamen ikili ilişkilerin yozlaşmasından kaynaklanan davranış bozukluklarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir düşünce hiçbir tepki sahipsiz küçük dostlarımızın tekmelenmesine ve herhangi bir zarar verme hakkını vermez. Bu konuda biz de bu tür olayların karşısındayız. Kendi bölgemizde 1300 yaşayanımız var bunun 400'ünden fazlası çocuk. Kapı önlerine maalesef yemek artıkları koyuluyor. hayvan bir yere kadar yer ama yenmediği zaman da haşaratlar ortaya çıkıyor. Bizim hijyen dediğimiz olayın bu defa tam tersi doğuyor ve evlere kadar karafatma giriyor. Bizim amacımız sahipsiz küçük dostlarımızı doğru alanlarda doğru şekilde beslemek" dedi.