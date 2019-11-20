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Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

20.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:05Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü
'de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. ekiplerinin cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Enver Uzan'ın yakınları kendisinden uzun süre alamayınca Devekuşu Sokak'taki 3 katlı bir binanın 1. katında tadilat aşamasında olan evine geldi. Zile bastıklarında Uzan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan polis ekipleri içeriye girdiklerinde 57 yaşındaki Enver Uzan'ı göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde buldu. Enver'in cenazesi Adli Tıp kurumuna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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