28.06.2019 17:36
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Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Tandoğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre binanın çatı katında başlayan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye , İnönü mahallesi , Küçükçekmece , 3. Sayfa

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