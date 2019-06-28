28.06.2019 18:53
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Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece'de korkutan yangın Çatıdaki yangın paniğe neden olduİSTANBUL - Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Küçükçekmece 'de korkutan yangın
Çatıdaki yangın paniğe neden oldu
İSTANBUL - Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın Küçükçekmece İnönü Mahallesi Tandoğan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre binanın çatı katında başlayan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.Küçükçekmece'de korkutan yangın
Kaynak: İHA
İtfaiye , İnönü mahallesi , Küçükçekmece , Genel

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