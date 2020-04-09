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Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu

Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu Küçükçekmece Atakent'te bulunan sitede Erdal Kılıç isimli bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

09.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:45
Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu
İSTANBUL - Küçükçekmece Atakent'te bulunan sitede Erdal Kılıç isimli bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü akıllara korona virüs şüphesini getirdi. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay Küçükçekmece Atakent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 katlı bir sitenin 5.katında yaşayan 45 yaşındaki Erdal Kılıç bir süredir evinde rahatsız olduğu için dinleniyordu. Yakınlarının sabah saatlerinde bir uzun süredir kendisine ulaşamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri zili çaldıklarında kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Eve giren sağlık ekipleri 45 yaşındaki Erdal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü, akıllara korona virüs şüphesini getirdi.
Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde incelemelerde bulunurken sitenin içinde ve çevresinde Kılıç'ın yakınları ve meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece’de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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