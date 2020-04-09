Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küçükçekmece'de korona şüphesi: Evinde ölü bulundu

Küçükçekmece Atakent'te bulunan sitede Erdal Kılıç isimli bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

09.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:25
Küçükçekmece'de korona şüphesi: Evinde ölü bulundu
Küçükçekmece Atakent'te bulunan sitede Erdal Kılıç isimli bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü akıllara korona virüs şüphesini getirdi. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay Küçükçekmece Atakent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 katlı bir sitenin 5. katında yaşayan 45 yaşındaki Erdal Kılıç bir süredir evinde rahatsız olduğu için dinleniyordu. Yakınlarının sabah saatlerinde bir uzun süredir kendisine ulaşamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri zili çaldıklarında, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Eve giren sağlık ekipleri 45 yaşındaki Erdal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü, akıllara korona virüs şüphesini getirdi.
Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde incelemelerde bulunurken sitenin içinde ve çevresinde Kılıç'ın yakınları ve meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Küçükçekmece'de korona şüphesi: Evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:48: Türk Konseyi liderleri, Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya gelecek - Haber 18:48: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:46: Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı - Haber 18:46: Eşinin mevlidi için ayırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler