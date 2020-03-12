Küçükçekmece'de korona virüs önlemleri
Küçükçekmece Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı.
12.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Küçükçekmece Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
Dünyayı tehdit eden korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlara çevrildi. Küçükçekmece'de de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece Belediyesi; ilçedeki 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, muhtarlıklar, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler ve sosyal tesislerde ilaçlama çalışması başlattı. Etki süresi 30 gün olan, mikroskobik bütün canlı organizmalara karşı etkili, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan özel bir dezenfektanla yapılan çalışma, ilçedeki kalabalık alanlarda haftalık periyotlarla devam edecek.
Halk bilinçlendiriliyor
Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Sık sık vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, temizlik ve hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor. - İSTANBUL
Dünyayı tehdit eden korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlara çevrildi. Küçükçekmece'de de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece Belediyesi; ilçedeki 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, muhtarlıklar, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler ve sosyal tesislerde ilaçlama çalışması başlattı. Etki süresi 30 gün olan, mikroskobik bütün canlı organizmalara karşı etkili, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan özel bir dezenfektanla yapılan çalışma, ilçedeki kalabalık alanlarda haftalık periyotlarla devam edecek.
Halk bilinçlendiriliyor
Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Sık sık vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, temizlik ve hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel
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