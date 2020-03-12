Küçükçekmece'de korona virüs önlemleri
Küçükçekmece'de korona virüs önlemleri Kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri yapıldı Küçükçekmece Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı.
12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
Küçükçekmece 'de korona virüs önlemleriKamusal alanlarda dezenfekte işlemleri yapıldı
İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.Dünyayı tehdit eden korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlara çevrildi. Küçükçekmece'de de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece Belediyesi; ilçedeki 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, muhtarlıklar, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, sosyal tesislerde ilaçlama çalışması başlattı. Etki süresi 30 gün olan, mikroskobik bütün canlı organizmalara karşı etkili, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan özel bir dezenfektanla yapılan çalışma, ilçedeki kalabalık alanlarda haftalık periyodlarla devam edecek.Halk bilinçlendiriliyorKüçükçekmece Belediyesi sosyal medya ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Sık sık vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, temizlik ve hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.
İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.Dünyayı tehdit eden korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlara çevrildi. Küçükçekmece'de de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece Belediyesi; ilçedeki 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, muhtarlıklar, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, sosyal tesislerde ilaçlama çalışması başlattı. Etki süresi 30 gün olan, mikroskobik bütün canlı organizmalara karşı etkili, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan özel bir dezenfektanla yapılan çalışma, ilçedeki kalabalık alanlarda haftalık periyodlarla devam edecek.Halk bilinçlendiriliyorKüçükçekmece Belediyesi sosyal medya ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Sık sık vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, temizlik ve hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Genel
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