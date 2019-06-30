30.06.2019 00:33
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahalede bulunduİSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü.

Küçükçekmece 'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahalede bulundu
İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan bütün uyarıları dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Kaynak: İHA
Polis , Küçükçekmece , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:10 Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
02:09 Başkent'te 'Balta' çetesi çökertildi: 10 gözaltı
02:07 Başkent'te sürücü yanan otomobilde sıkıştı
01:51 Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı
01:46 Tekstil atölyesi alev alev böyle yandı
01:30 Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
01:29 Düğün yeri savaş alanına döndü; 11 yaralı