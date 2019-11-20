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KÜÇÜKÇEKMECE'DE LİSELİ KIZIN DÜŞMESİNİN ARDINDAN YOLCU MİNİBÜSLERİNE DENETİM

Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından, trafik polisleri yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

20.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:15KÜÇÜKÇEKMECE'DE LİSELİ KIZIN DÜŞMESİNİN ARDINDAN YOLCU MİNİBÜSLERİNE DENETİM

'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından, trafik polisleri yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Olayın gerçekleştiği Kanarya Mahallesi ve çevresindeki denetimlerde polisler fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan yolcu minibüsleri trafik polisleri tarafından kontrol edildi. İkitelli Caddesi'nde yapılan uygulamada minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ayakta yolcu ve koltuk sayılarına bakılıp kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Durdurulan 24 minibüse cezai işlem uygulandı.

Görüntü dökümü:

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-Minibüslerin durdurulması

-Yolcu sayılarının kontrol edilmesi

-Ehliyet ve ruhsatın kontrol edilmesi

-Genel ve Detaylar

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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GÜVENLİK KAMERASI'ndan olay anı

Olay yerinden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Diğer detaylar


- İstanbul

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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