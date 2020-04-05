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KÜÇÜKÇEKMECE'DE LÜKS OTOMOBİLİN TÜM ELEKTRONİK AKSAMI ÇALINDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı.

05.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:55
KÜÇÜKÇEKMECE'DE LÜKS OTOMOBİLİN TÜM ELEKTRONİK AKSAMI ÇALINDI
KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar,  aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı.  Otomobilin sahibi, "2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar." dedi.

Olay önceki gün erken saatlerde Gültepe Mahallesi Özel Yol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Baki Şadan,  otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde sokağa gelen şüpheliler, otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön camını kırdı. Şüpheliler,  otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki bir esnafın otomobilin camının açık olduğunu fark etmesi üzerine durum araç sahibi Baki Şadan'a bildirildi. Otomobilinin yanına gelen Şadan, ön kapının camının kırıldığını, direksiyon ve vites hariç aracın geri kalan tüm elektronik aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı.

"ARACIN İÇİNİ BEZLE SİLEREK TEMİZLİK YAPMIŞLAR"

Hırsızlığın profesyonelce yapıldığını söyleyen Baki Şadan, olayla ilgili şunları söyledi: " En ufak bir ses dahi duymadık. Sabah 06.00 - 09.00 sıralarında olmuş. Esnaf arkadaşlar fark ettiğinde saat 09.00'du. Saat 06.00'da ben balkondaydım ve araçta hiçbir şey yoktu. 2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar. Parmak izi yerine deterjan ve bez izleri çıktı. Zararımız tahminen 50 bin TL'nin üzerinde. İyi ve pahalı cihazları götürmüşler. Aracın içerisindeki tüm elektronik aksam yok. Sadece direksiyonla vites kalmış. Onun da vidalarını sökmüşler ama alamamışlar. İnsanların işe gitme saatinde birileri geçti herhalde. Biz de dişimizden tırnağımızdan arttırarak mal sahibi olmaya çalışıyoruz ama birisi gelip elinizden her şeyi alıp gidiyor. Karakola gidip ifade verip şikayetçi olacağız."

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin içinden görüntü

-Otomobilin genel görüntüsü

- Araç sahibi röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Memur, Araç, Güncel
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