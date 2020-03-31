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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA

KÜÇÜKÇEKMECE'de market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları alan gapçı yakalandıOlay 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi.

31.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:45
KÜÇÜKÇEKMECE'de market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları alan gapçı yakalandı
Olay 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Şüpheli, market kasasında çalışan görevli kadının boğazına bıçak dayadıktan sonra kasadaki paraları alarak uzaklaştı. İhbarın ardından, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmaların ardından Ç.P.D. (34) Kanarya Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarına şüphelinin kasa çalışanına bıçak çektiği anlar ve kasadaki parayı aldığı anlar yansıdı. Ç.P. D'nin 'Hırsızlık', 'Gasp', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Küçükçekmece, Güncel

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA
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