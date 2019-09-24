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Küçükçekmece'de marketten hırsızlık kamerada

Küçükçekmece'de bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı.

24.09.2019 18:35Küçükçekmece'de marketten hırsızlık kamerada
Küçükçekmece'de bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, marketten hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de görevde olan Gece Kartalları olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri 18 Eylül günü saat 20.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde A.E. (36) isimli şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şahsın kimlik sorgusunu yapan gece kartalları, yaptıkları araştırmalar sonucunda, şahsın 12 Ağustos günü Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir marketten hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin marketten malzeme çaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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