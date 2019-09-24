Haberler » Güncel » Haber

Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Küçükçekmece'de girdiği marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

24.09.2019 16:56
Küçükçekmece'de girdiği marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 12 Ağustos'ta Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren Alper E. (36) yanında getirdiği çantanın içine reyonlarda bulunan malzemelerden doldurdu. Alper E. daha sonra hızla buradan uzaklaştı. Alper E.'nin hırsızlık anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Alper E. reyonda bulunan malzemeleri yanında getirdiği torbaya dolduruyor.
Kamera görüntülerini izleyen dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 18 Eylül'de Kartaltepe Mahallesi'nde gece bekçileri tarafından durdurulan şüphelinin geçen ay marketten hırsızlık yapan Alper E. olduğu tespit edildi. Alper E. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Alper E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Küçükçekmece, Yeşilova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45 Silivri'deki depremin avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
18:44 - Fransa'da Demiryolu Çalışanları Grevde
18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden...
18:42 Bacağında tümör tespit edilen safiye, tedavi olmak istiyor
18:41 Ankara'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
18:40 Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı
18:38 Erdoğan: "Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı...