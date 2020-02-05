Haberler » Güncel » Küçükçekmece'de 'Mavi Düş Kitap Kulübü' buluşmaları başlıyor - Haber

Küçükçekmece'de 'Mavi Düş Kitap Kulübü' buluşmaları başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, 'Mavi Düş Kitap Kulübü' buluşmaları 8 Şubat'ta başlıyor.

05.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:19Küçükçekmece'de 'Mavi Düş Kitap Kulübü' buluşmaları başlıyor
Belediyesi, 'Mavi Düş Kitap Kulübü' buluşmaları 8 Şubat'ta başlıyor. Katılımın ücretsiz gerçekleştirileceği kitap kulübü, her ayın ilk cumartesi günü edebiyat tutkunlarını Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.

Okumayı seven yetişkinlerin farklı fikirler ışığında buluşmalarını amaçlayan Mavi Düş Kitap Kulübü, bir moderatör eşliğinde, 15'er kişilik gruplarla düzenlenecek. Kitapseverleri kitap kulübüne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Toplumun dönüşebilmesi için okuma oranının artması gerektiğine inanıyorum. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak 'Mavi Düş Kitap Kulübü'nü hayata geçiriyoruz. Uygar bir toplum ve aydınlık bir gelecek için daha fazla kitap okumalı ve daha fazla düşünce üretmeliyiz. Bu kapsamda çok yakında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7 bin kitaplık bir kütüphaneyi de hizmete açacağız" diye konuştu.

8 Şubat'ta başlıyor

'Mavi Düş Kitap Kulübü' her ayın ilk cumartesi günü saat 19.00'da, Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde toplanacak. Kulüpte, her ay bir önceki oturum öncesi belirlenecek bir kitabın okunmasının ardından kitapseverler, çay ve kahvelerini yudumlayarak kitap hakkında eleştiri, yorum ve değerlendirmelerde bulunacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:59:17