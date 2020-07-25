Küçükçekmece’de metrobüste meydana gelen yangın korkuttu

İstanbul Küçükçekmece Cennet metrobüs durağı yakınında bulunan bir metrobüsün motor bölümü bir anda tutuşarak alev aldı. Yangın, sürücü ve yolcuların müdahalesiyle söndürülürken, metrobüs seferlerinde aksamalar oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.15 civarlarında Cennet Mahallesi metrobüs durağına yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Metrobüsün motor kısmından kısa süreli alev yükselirken, yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsün motor kısmında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.