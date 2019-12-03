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Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada

Küçükçekmece'de genç bir kızın düşmesiyle sonuçlanan kaza ders olmadı.

03.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:37
'de genç bir kızın düşmesiyle sonuçlanan kaza ders olmadı.
-Yoğun saatlerde minibüsler tıka basa doluyor. Kapıdan sarkarak yolculuk edenler tehlikeye aldırmadan cep telefonuyla görüntü bile çekiyor.
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor.
Küçükçekmece 'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından sarkarak yolculuk yapıyor.
TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Vatandaşların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin tamamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı, sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, vatandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yoluna devam ediyor.
"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"
Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu. Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp genişletmeleri lazım" diye konuştu.
MİNİBÜSTE DİKKAT ÇEKEN YAZI
Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı Küçükçekmece hatlarından birinde çalışan minibüsün arkasındaki 'üzerime gelmeyin ben zaten dolmuşum' yazısı dikkat çekti.
Küçükçekmece'de 14 Kasım Perşembe günü genç bir kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşerek yaralanmıştı. Kaza sonrası polis denetim yaparak çok sayıda minibüse ceza kesmişti.
Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada

Küçükçekmece, Sefaköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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