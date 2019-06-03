Küçükçekmece'de otomobil bahçeye uçtu:   2 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE Denizköşkler mevki D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak askerlik şubesinin bahçesine düştü.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çok süratli seyreden 34 UL 2642 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Gülecen, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak Küçükçekmece Askerlik Şubesi'nin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışan ve yaralanan İbrahim Gülecen ile yanındaki Nergiz Abdurrahimova olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında olay yerinden geçmekte olan otobüs şoförü Naci Evişmek; " Küçükçekmece sapağında araç ilk kazayı orada atlattı. E-5 saniye ile sıyrılmasıyla yan yola daldı. Dalmasıyla daha da hızlandı. Bir iki aracı solladıktan sonra kendini sağa attıktan sonra buraya tarlaya uçtu. Çok süratliydi araba" dedi.

Bir başka görgü tanığı Ayşe Yüksel de, " Araç önümüzde seyir halindeydi. Biz hemen arkasındaydık, bir an dengesini kaybetti bariyerlere vuracak gibi oldu. Daha sonradan çok hızlı bir şekilde bu yan yola girerek bahçeye düştü." diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul