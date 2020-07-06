Küçükçekmece'de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

06.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:42
Küçükçekmece'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Çaldıkları otomobille kaçtıkları sırada Kanarya ve Söğütlüçeşme mahallelerinde birçok araca çarparak zarar veren şüphelilerin aracı, Söğütlü Çeşme Mahallesi Celil Dağ Caddesi'nde terk ettiği belirlendi.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Sinan S. (18) ile yaşı küçük M.D. (17) ve D.S'yi (17) Kanarya Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelilerden Sinan S'nin evinde yapılan aramada 10 tabanca, yaşı küçük M.D'nin evinde 30 bin lira, kol saati ve değişik bankalara ait 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.
Bu arada, Sinan S'nin evden hırsızlık nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen araç, para, saat, çek ve senetler mağdura teslim edildi.
D.S emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Sinan S. ve M.D'nin işlemleri sürüyor. Küçükçekmece’de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Küçükçekmece'de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:00: Kuzey Makedonya tarihinin beşinci erken genel seçimlerine doğru - ÜSKÜP - Haberler 13:59: Hindistan'da artan yıldırımların sebebi "iklim değişikliği" - Haberler 13:58: Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor - Haberler 13:58: Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü - Haberler 13:57: Seyir halindeki minibüs yayaya çarptı - Haberler 13:32: Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor 12:42: Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı 12:42: Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı - Haberler 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi - Haberler